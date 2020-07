Sicurezza: Grasso (Leu), chi indossa divisa si ispiri a esempio di Montana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Pietro Grasso, di Liberi e uguali, "ci sono uomini e donne delle Forze dell'ordine che hanno compiuto lealmente il proprio dovere, portando la divisa con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevoli di rappresentare lo Stato, fino al sacrificio estremo della vita. Beppe Montana era uno di loro - continua il parlamentare in una nota -, un poliziotto eccellente che collaborava con il pool antimafia. Commissario della sezione Catturandi della squadra mobile di Palermo, insieme al vice questore Antonino 'Ninni' Cassarà era impegnato nella ricerca e nell'arresto dei mafiosi. Il 28 luglio di trentacinque anni fa venne ucciso. Ninni Cassarà, sul luogo dell'omicidio dell'amico e collega, parlando con Paolo Borsellino disse amaramente: 'Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano'. Parole tragicamente profetiche - conclude l'esponente di Leu -, come sappiamo. E' al suo esempio che chi indossa oggi la divisa deve ispirarsi. Sempre". (Com)