Regno Unito: Commissione parlamentare accusa ministero Esteri di aver trascurato cittadini espatriati durante coronavirus

- Il ministero degli Esteri del Regno Unito ha trascurato i cittadini che si trovavano all'estero durante la pandemia di coronavirus, perché non ha organizzato voli di rimpatrio velocemente e non ha installato un canale di comunicazione efficiente con le persone rimaste "abbandonate". Questa la denuncia della Commissione parlamentare britannica per gli Affari esteri , come riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Secondo il nuovo rapporto della Commissione parlamentare, il dicastero si è mosso troppo lentamente per rimpatriare i cittadini britannici all'estero, che erano 1,3 milioni. Il rapporto sostiene che l'unica spiegazione logica per questa strategia fallimentare sia il taglio ai costi applicato dal governo del Regno Unito. Di conseguenza il ministero degli Esteri non sarebbe stato in grado di agire come il suo omologo tedesco, che aveva già organizzato 160 voli di rimpatrio da 60 paesi prima della fine di marzo. "Per molti dei britannici rimasti all'estero, la comunicazione ricevuta dal ministero degli Esteri è stata confusa, inconsistente e apatica, altre volte fuorviante e obsoleta, e in alcuni casi completamente assente", hanno scritto i deputati della Commissione nel rapporto. La Commissione ha quindi esortato il ministero ad agire con un approccio più adattabile e scattante in futuro. (Rel)