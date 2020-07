Migranti: Ravetto (FI), sigillare porti e stop a barchini fantasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Laura Ravetto, responsabile immigrazione del partito azzurro, rileva che "non si doveva arrivare all'emergenza immigrazione alla quale stiamo assistendo in questi giorni. I nostri porti andavano sigillati già parecchie settimane fa - continua la parlamenatre in uan nota - e bisognava chiudere per tempo accordi con la Tunisia per evitare l'arrivo copioso dei barchini fantasma sulle nostre coste. Il governo, purtroppo, è arrivato in ritardo anche su questo, e i risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti". A giudizio dell'esponente di FI, "questa vera e propria crisi è già di per sé grave per il nostro Paese, la situazione diventa drammatica con l'emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo. Nei mesi scorsi abbiamo faticosamente preservato il Mezzogiorno dalla diffusione del virus, adesso non possiamo permettere che le nostre Regioni del Sud siano in pericolo per il lassismo dell'esecutivo. Difendiamo Sicilia, Calabria, Puglia dall'immigrazione incontrollata - conclude Ravetto - e facciamo in modo che non ci sia una ricaduta negativa sul turismo. Sarebbe un'ulteriore beffa, dopo il danno che stiamo comunque subendo". (Com)