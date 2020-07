Turchia: crisi economica minaccia mire espansionistiche governo Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado l’ottimismo espresso dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dal ministro delle Finanze Berat Albayrak in merito ai primi segni di ripresa, la Turchia si trova alle prese con una crisi che travalica l’ambito economico e l'esacerbazione dovuta all'emergenza sanitaria riverberandosi nello scontento sul piano politico e sociale. Ultimo campanello d’allarme in ordine di tempo è la svalutazione ulteriore della lira turca sull’euro, attestatasi su un tasso di cambio di 8.17 a uno molto vicino a quello di 8,21 lire per un euro registrato durante la crisi valutaria turca del 2018. Secondo esperti economisti citati dal quotidiano britannico “Financial Times”, principale ragione del deprezzamento della lira è la scarsa fiducia degli investitori turchi e stranieri nella capacità della Banca centrale di Ankara di contenere l'inflazione senza aumentare i tassi d'interesse, pratica ostacolata dal presidente Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Tua)