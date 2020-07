Turchia: crisi economica minaccia mire espansionistiche governo Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dimostrazione della contrarietà dei vertici del potere a tale misura è il fatto che il 23 luglio la Banca centrale di Turchia abbia mantenuto immutati i tassi d'interesse all'8,25 per cento per il secondo mese consecutivo, sorprendendo gli investitori stranieri e non convincendo appieno l'agenzia di rating Standard & Poor’s. Secondo quest’ultima, la Turchia si vedrà costretta ad alzare i tassi d'interesse dopo un'accelerazione dell'inflazione nel mese di giugno, passata al 12,6 per cento dall'8,6 di ottobre. Secondo dati forniti dall’agenzia di rating Standard and Poor’s l'economia turca si contrarrà del 3,3 per cento nel 2020 a causa delle conseguenze del coronavirus per poi salire del 4,5 per cento nel 2021. In questi mesi, la Turchia ha “mascherato” i dati relativi alla disoccupazione vietando temporaneamente i licenziamenti e fornito una serie di indennità per i lavoratori. Tuttavia secondo i dati ufficiale, il tasso di disoccupazione tra febbraio e aprile si è attestato intorno al 13,2 per cento, in leggero calo rispetto al primo trimestre. Ma calcolando il numero di occupati e quelli che dipendono dal sostegno in denaro del governo si registra un tasso di partecipazione della forza lavoro turca pari al 48,4 per cento, in calo del 4,5 per rispetto al dato dello stesso periodo del 2019, il minimo da gennaio 2014. (segue) (Tua)