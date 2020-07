Turchia: crisi economica minaccia mire espansionistiche governo Ankara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica e le difficoltà di Ankara di far fronte da sola ad una crisi che sta colpendo gran parte delle economie del mondo, sta aumentando il disagio sociale e anche una visione critica delle politiche del governo. La critica situazione economica è legata a doppio filo con la politica estera di Ankara. Negli ultimi giorni si sono acuite le tensioni in merito alle prospezioni turche nel Mediterraneo orientale. Se lo scopo precipuo delle esplorazioni turche nell’area alla ricerca di idrocarburi è l’autonomia energetica del paese, il prodotto potrebbe essere l’esatto opposto in termini di sostegno all’economia nazionale laddove si arrivasse all’imposizione di sanzioni contro Ankara da parte dell’Unione europea, come chiesto dal presidente francese Emmanuel Macron in solidarietà con la Grecia. La scorsa settimana non sono mancati i moventi per lo scoppio di scontri sulla direttrice Ankara - Atene. Il 21 luglio, 18 unità della Marina turca hanno fatto rotta verso l'isola di Castelrosso nell'Egeo (Kastelorizo in greco, Mais in turco), sotto sovranità della Grecia ma a 3 chilometri al largo della Turchia. L'area è contesa da Atene e Ankara, che la rivendicano come rispettiva zona economica esclusiva per condurvi prospezioni alla ricerca di idrocarburi. Dispiegando la flotta, con il supporto di due caccia, la Turchia intendeva affermare la propria sovranità. La Grecia ha reagito inviando due aerei da guerra, prima di porre in stato di allarme le proprie Forze armate. A quanto riferito dal governo tedesco, la mediazione della cancelliera Angela Merkel si è rivelata provvidenziale per evitare il peggio. (segue) (Tua)