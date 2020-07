Turchia: crisi economica minaccia mire espansionistiche governo Ankara (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore motivo di attrito è stato poi il Navtex (ossia il messaggio ai naviganti) lanciato nella serata del 21 luglio da Ankara per avvisare dell’effettuazione di prospezioni in un tratto di mare compreso tra Cipro e Creta. A seguito di un colloquio tra il presidente cipriota Nicos Anastasiades e il premier greco Kyriakos Mitsotakis, Atene ha risposto alla provocazione turca con un Navtex che definiva non autorizzato quello di Ankara. Un fuoco incrociato di messaggi, il quale - unito alla solidarietà di vari paesi dell’Unione europea con la Grecia, come espressa dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas nel suo appello ad Ankara affinché interrompa le campagne di perforazioni petrolifere nel Mediterraneo orientale se vuole compiere progressi nei rapporti con l’Ue - sembra aver spinto la Turchia ad assumere una postura meno intransigente. In questa ottica vanno lette le dichiarazioni di Ibrahim Kalin, portavoce di Erdogan, secondo cui la Turchia potrebbe sospendere le operazioni di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale per un certo periodo in attesa di colloqui con la Grecia. (segue) (Tua)