Turchia: crisi economica minaccia mire espansionistiche governo Ankara (5)

Il dossier del Mediterraneo orientale non può essere scisso dall'andamento della crisi libica. E altrettanto interconnesso è il citato appello dell'Eliseo a sanzioni contro la Turchia, visto che nel paese nordafricano Ankara e Parigi si trovano ai lati opposti della barricata, con la prima strenua sostenitrice in uomini e armi del Governo di accordo nazionale (Gna) tripolino e la seconda alleata - pur in maniera meno esplicita - dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) di Khalifa Haftar. Se il baricentro degli interessi europei attorno al Mediterraneo fa sì che dal Vecchio continente si siano rarefatti i commenti sull'operato della Turchia nel nord della Siria e siano praticamente assenti i richiami all'ordine davanti all'apertura di nuovi fronti come quello iracheno con due campagne terrestri e aeree contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan o l'intromissione nelle tensioni azero-armene (dei giorni scorsi l'annuncio di esercitazioni militari congiunte tra eserciti ed aeronautica di Baku e Ankara in agosto), l'esuberanza della politica estera sotto Erdogan non manca di destare le critiche accese dell'opposizione in patria.