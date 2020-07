Turchia: crisi economica minaccia mire espansionistiche governo Ankara (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emblematiche le accuse lanciate dal leader del Partito repubblicano del popolo (Chp), Kemal Kilicdaroglu, il quale ha stigmatizzato il neottomanesimo di Erdogan come distruttore della politica estera del paese. Kilicdaroglu associa l’ipertrofia delle scelte del presidente turco sull’apertura di molteplici fronti esterni alla crisi nazionale. Lo sforzo diplomatico e soprattutto militare è profuso da Ankara tanto a causa quanto malgrado la crisi interna. Quest’ultima - espressa da vari sondaggi che vedono Erdogan in calo di popolarità - spinge il presidente a cercare in imprese all’estero fonti di legittimità. Come ha dimostrato la riconversione in moschea di Santa Sofia, la retorica neottomana e revanscista che vede nella Turchia odierna una sorta di erede del califfato ha presa su una parte considerevole della popolazione, e non solamente su una minoranza sparuta come le frange più secolari sembrano voler credere. La rivendicazione di presunti diritti storici della Turchia su regioni che furono ottomane (si veda il nord della Siria, la wilaya di Mosul in Iraq o la Libia) punta ad avvincere ulteriormente la cittadinanza più conservatrice e nazionalista, zoccolo duro della base del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). Ciononostante il vero punto debole delle ambizioni espansionistiche di Erdogan è proprio la sostenibilità economica, con il correlato debito pubblico e soprattutto un’inflazione in aumento, con il tasso annuale aumentato al 12,62 per cento nel mese di giugno, destinata a interessare i portafogli tanto degli oppositori quanto di chi ha finora sostenuto il presidente. (Tua)