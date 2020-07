Milano: Fidanza (fd'I), altre due aggressioni, città è diventata far west

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima un ragazzo di 34 anni accoltellato in via Schiapparelli, poco dopo altre quattro persone, fra 18 e 46 anni, malmenate nella vicina piazza Morbegno dopo un tentativo di scippo. Anche stanotte Milano si è trasformata in far west, ancora una volta gli aggressori sarebbero immigrati di origine africana". Così l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta le ultime due aggressioni in città."Ormai i casi di violenza e aggressione in città sono all'ordine del giorno - rileva Fidanza - così anche passare una serata con amici in un locale può trasformarsi in un pericolo. Mentre il governo giallorosso continua a tollerare sbarchi continui sulle nostre coste, è il sindaco Sala sembra non accorgersi di quello che succede, i milanesi non sono più liberi di godersi la loro città". "Invitiamo quindi il sindaco e la sua giunta - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - a prendere provvedimenti immediati, aumentando le pattuglie della polizia locale in sevizio nelle ore notturne, che al momento sono assolutamente insufficienti. Per la Milano del futuro vogliamo sicurezza e tolleranza zero". (Com)