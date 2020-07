Molise: disposizioni per il governo delle risorse idriche, arriva ddl D'Egidio (FI)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disposizioni per il governo delle risorse idriche" è il disegno di legge regionale presentato dal capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea regionale molisana Armandino D'Egidio. L'iniziativa vuole colmare un vuoto normativo e allo stesso modo fornire uno strumento di governo delle risorse idriche molisane e quindi, secondo il proponente, la proposta intende valorizzare il patrimonio idrico regionale promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'intera comunità per poter raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'articolato stabilisce che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Si ritiene quindi prioritario l'uso dell'acqua per l'alimentazione, l'igiene e la cura umana, rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Ne consegue, dunque, che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale, sia da considerarsi prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello potabile. In un quadro così delineato la pdl prevede anche delle misure di compensazione a carattere ambientale legate ai trasferimenti idrici interregionali che devono essere destinate ai territori dei Comuni interessati dalla presenza delle opere di captazione, di invaso e che comunque sostengono il peso ambientale dell'intervento. Per il raggiungimento di tali finalità la Regione, con propria deliberazione, sentita la Commissione competente in materia di ambiente, approva il Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano. (Gru)