India: in arrivo controlli qualità più severi su 370 articoli di importazione, soprattutto cinesi (2)

- I rapporti con la Cina stanno attraversando una fase difficile, a causa delle tensioni al confine, che si ripercuotono anche in campo economico. Il 29 giugno il governo indiano ha bloccato 59 applicazioni internet e di telefonia mobile “poiché alla luce delle informazioni disponibili sono coinvolte in attività che pregiudicano la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. Così il ministero dell’Elettronica e della tecnologia dell’informazione ha motivato la decisione, presa in base alla sezione 69A della legge Information Technology Act del 2009 e delle successive norme Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules del 2009. Non è stato fatto alcun riferimento alla tensione con la Cina e alla proprietà cinese della maggior parte delle applicazioni bloccate, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. (Cip)