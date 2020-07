Scuola: Azzolina, basta classi sovraffollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo per la riduzione del numero di alunni per classe. Basta classi sovraffollate, volgarmente dette classi pollaio". Così ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'informativa in Aula alla Camera sulla riapertura delle scuole. "Dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione" ha aggiunto il ministro precisando che "dovremo investire nell’edilizia scolastica, per un Piano pluriennale destinato ad ammodernare gli edifici scolastici già esistenti e a costruirne di nuovi, per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento". (Rin)