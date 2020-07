Fisco: Gualtieri, riduzione pressione e tax gap garantirà equità prelievo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione della pressione fiscale e del tax gap assicureranno una maggiore equità nel prelievo fiscale. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di stamattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Sarà rivisto il sistema dei sussidi dannosi per l’ambiente in modo da incentivare la transizione ecologica, mentre il contrasto all’evasione fiscale e contributiva continuerà a svolgere un ruolo cruciale per garantire una maggiore equità e una leale concorrenza tra imprese”, ha detto, sottolineando che in questo quadro “proseguirà l’azione per incentivare i pagamenti elettronici e digitali”. Sono necessari, ha continuato il ministro, anche interventi rivolti alle partite Iva. “Stiamo ragionando su una riscrittura del calendario dei versamenti fiscali, basato sulla certezza dei tempi di adempimento e la diluizione degli importi da versare sulla base di quanto effettivamente si è incassato”, ha concluso. (Ems)