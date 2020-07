Urbanistica: assessore Roma, in questa consiliatura non c'erano spazi per revisione Prg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Piano regolatore generale (Prg) di Roma "si è cominciato a lavorare nel '98 ed è stato approvato nel 2008. Probabilmente quindi oggi, viste anche le diverse condizioni rispetto ad allora, in una sola consiliatura non c'erano gli spazi per una revisione generale del Piano regolatore". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori questa mattina al termine di una conferenza stampa in Campidoglio.(Rer)