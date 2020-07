Sanità: da governo 156 milioni di euro per nuovo ospedale di Cesena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Emilia-Romagna, inserisce a bilancio, nell’ambito dell’assestamento oggi all’esame dell’Assemblea legislativa, le risorse stanziate e arrivate dal governo, 156 milioni di euro, per realizzare il nuovo ospedale di Cesena che avrà un costo complessivo, comprensivo delle tecnologie e degli arredi, vicino ai 195 milioni di euro. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, hanno dichiarato: “Il nuovo ospedale di Cesena rappresenta una infrastruttura strategica, fondamentale nel potenziare la rete dei servizi per la città, la provincia e la Romagna, rafforzando la sanità pubblica e universalistica regionale, insieme agli altri due nuovi ospedali che costruiremo: quello di Piacenza e quello di Carpi, nel modenese. Un progetto, quello di Cesena, innovativo, funzionale e all’avanguardia che consentirà di continuare a garantire e migliorare ulteriormente la risposta di prossimità che richiede un bacino di utenza così importante. Siamo di fronte a un altro passo avanti per l’Emilia-Romagna, che punta a rialzarsi mettendo al centro la nostra sanità, con l’integrazione sempre più diffusa fra poli ospedalieri d’eccellenza e la rete dei servizi territoriali vicina ai cittadini, e un massiccio piano di investimenti pubblici”. (Ren)