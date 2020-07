Trasporti: Fs sistemi urbani, chiusura anello ferroviario di Roma partirà dopo l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è già un programma, un piano e un progetto finanziario per la chiusura dell'anello ferroviario e quindi a breve si inizierà a vedere la messa a terra di tutto questo cantiere, già dopo l'estate. La ricucitura dell'anello diventerà realtà, potremo godere di una mobilità circolare che sarà l'elemento portante del servizio, non solo della città ma anche della Regione e di tutto il sistema paese". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs sistemi Umberto Lebruto a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. "Per chiuderlo - ha aggiunto - mancano pochi chilometri, ma sono complessi perché attraversano la città, attraversano fiumi. Servono dunque opere importanti per scavalcarli". (Rer)