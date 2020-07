Uganda: presidenziali, partito Nrm ufficializza candidatura Museveni a sesto mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, è stato ufficialmente designato dal suo partito, il Movimento di resistenza nazionale (Nrm), come candidato alle elezioni presidenziali del 2021. Lo rende noto lo stesso partito in un comunicato. La candidatura del capo dello Stato, al potere ininterrottamente dal 1986, dovrà essere approvata dalla Commissione elettorale nel mese di novembre ma appare scontata. La scorsa settimana l'Rnm aveva già annunciato la candidatura di Museveni ad un sesto mandato alle elezioni presidenziali del 2021. Museveni, 76 anni, è attualmente al quinto mandato e la sua è resa possibile dopo l’approvazione della legge che abolisce il limite di 75 anni di età per ricoprire l’incarico presidenziale. Come annunciato di recente dal presidente della Commissione elettorale, Simon Byabakama Mugenyi, le elezioni presidenziali in Uganda si terranno tra il 10 gennaio e l'8 febbraio 2021. Annunciando le date, Mugenyi ha inoltre bandito i raduni politici in campagna elettorale e ha esortato i candidati a utilizzare i media per inviare i loro messaggi agli elettori. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nel giugno scorso, il presidente della Commissione elettorale aveva spiegato che l'organismo fisserà la data esatta delle elezioni anche per il parlamento e i governi locali, entro la fine dell'anno. I partiti di opposizione si sono di recente lamentati per il presunto accesso limitato ai mezzi di trasmissione, in particolare nelle zone rurali in cui accusano le agenzie di sicurezza di voler impedire loro di apparire nei programmi politici. La commissione ha ridotto i tempi delle elezioni, compresa la nomina dei candidati, a meno di sei mesi. (Res)