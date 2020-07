Fase 3: Gualtieri, straordinario patrimonio di senso di comunità su cui dobbiamo basare la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compatibilità finanziaria non è da trascurare: il governo elaborerà una strategia di rientro dal debito pubblico che punterà alla crescita economica e a fissare obiettivi specifici in termini di saldi di bilancio, da mantenere nel tempo quando raccoglieremo i frutti di quanto ci apprestiamo ad avviare. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di stamattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “L’Italia ha reagito bene ad una prova durissima: stiamo superando la situazione, che tuttavia lascia uno straordinario patrimonio di impegno e senso di comunità su cui dobbiamo basarci per organizzare la ripresa”, ha detto, sottolineando che il governo “è al lavoro sugli interventi necessari, ma al contempo è genuinamente aperto ad ascoltare le proposte del Parlamento con cui auspichiamo un confronto proficuo”. (Ems)