Roma: assessore Urbanistica, progetto Anello verde parte ora e si realizza in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Anello Verde è una delibera di giunta che sintetizza i nostri progetti con una serie di spunti che guardano alla città futura, non come è concepita ora ma come grande sistema di distribuzione verso l'esterno. Indirizzi che ci siamo dati e che oggi vengono cristallizzati in un progetto, che parte oggi e si realizza in dieci anni. Ma oggi lo facciamo iniziare".‎ Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori nel corso della presentazione in Campidoglio del progetto "Anello verde". "Roma - ha aggiunto - non deve fare come Milano. Roma deve fare come Roma, Roma ha la caratteristica di osmosi di paesaggi diversi. Che non siano solo verde-costruito, ma una modalità diversa di usare gli spazi. È una delibera molto ambiziosa. Sviluppare dei poli urbanizzati attorno ai sistemi di servizi permetterà di avere cittadini che abitano ai famosi '15 minuti' da essi", ha concluso l'assessore. (Rer)