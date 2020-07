Germania: Istituto Koch, grande preoccupazione per nuovo aumento contagi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei contagi da coronavirus in Germania è causa di “grande preoccupazione” per l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel paese. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il direttore dell'Rki, Lothar Wieler, ha affermato che gli ultimi sviluppi nel numero di casi di Sars-Cov2 “fanno preoccupare me e tutti all'Istituto”. Wieler ha avvertito: “Siamo nel mezzo di una pandemia in rapido sviluppo”. Nell'ultima settimana, i nuovi contagi da Covid-19 in Germania sono stati 3.611, di cui 633 nelle ultime 24 ore. All'inizio di luglio, il dato era compreso tra i 300 e i 500 infetti. Wieler ha quindi dichiarato che queste cifre mostrano come la diffusione del coronavirus possa essere contenuta. A tal fine, le regole contro il contagio “devono essere rispettate”, ha evidenziato il direttore dell'Rki. Per l'Istituto Robert Koch, il coronavirus può essere contratto “davvero ovunque”: dalle feste in famiglia ai matrimoni, dagli incontri tra amici al posto di lavoro o nelle strutture sanitarie. Numerosi casi coinvolgono viaggiatori rientrati in Germania dall'estero, ma “per la maggior parte” le infezioni sono state contratte nel paese. Un aumento dei contagi “potrebbe essere rapido”, ha dichiarato Ute Rexroth dell'Rki. Dall'inizio della pandemia, in Germania si contano 9.122 vittime, 206.242 contagiati e 190.800 guariti. Il Land più gravemente colpito è la Baviera, con 2.619 morti e 50.589 infetti. Seguono la Renania settentrionale-Vestfalia e il Baden-Wuerttemberg, dove i decessi sono rispettivamente 1.730 e 1.841, mentre i casi di contagio si attestano a 47.740 e 36.917. (Geb)