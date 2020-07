Spettacoli: Ntfi, domani in scena "Di Grazia" sul tema dell'identità di genere nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sono due gli spettacoli che anticipano il loro debutto previsto il 30 luglio alla tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival. Al Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale alle 21 va in scena in prova generale "Di Grazia", opera della compagnia francese di fama internazionale "A short term effect" di Alexandre Roccoli, artista francese di origini siciliane e calabresi, che fa ritorno al Napoli Teatro Festival Italia dopo il successo della scorsa edizione con "Hadra", e lo fa intraprendendo un viaggio, insieme alla performer e cantante Roberta Lidia De Stefano, nell'interiorità del corpo riallacciandosi ad alcune figure archetipiche femminili e icone del cinema come Sofia Loren e Anna Magnani. Il progetto interseca anche un dibattito sulla questione di genere dal punto di vista sociale e politico indagando le tradizioni culturali del territorio. "Di Grazia" è l'esito di un progetto coreografico e multimediale nato durante un laboratorio omonimo e nuova tappa di un processo di creazione intorno all'identità femminile. (segue) (Ren)