Spettacoli: Ntfi, domani in scena "Di Grazia" sul tema dell'identità di genere nel Mediterraneo (2)

- Per la direzione artistica e drammaturgia di Alexandre Roccoli, e l'interpretazione, collaborazione alla direzione artistica e drammaturgia di Roberta Lidia De Stefano, cantante e musicista di origine calabrese, lo spettacolo è una produzione associata Espace des Arts, Scène Nationale de Châlon-sur-Saône, A short term effect, in coproduzione con Bonlieu Scene Nationale d'Annecy, La Ménagerie de Verre, Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia e con il sostegno di Institut Français d'Italie e TeatrInGestAzione. Roccoli ha radunato attorno a sé oltre alla plasticità vocale della performer e cantante, la sua fedele squadra: Séverine Rième e Benoist Bouvot, musicista-compositore. Il lavoro contiene infatti una grande quantità di brani musicali tratti dal repertorio della tradizione musicale popolare e rimanda alle sonorità di strumenti folkloristici delle regioni del Sud Italia. Lo spettacolo intreccia storie diverse e rielabora l'immaginario ispirato ai culti del paesaggio napoletano e non solo, dell'Italia del Sud e del bacino del Mediterraneo, come nella proiezione del film che prende il nome della Madonna dei Femminielli di Montevergine, "Mama Schiavona". Interpreti del film proiettato nel corso dello spettacolo "Di Grazia" sono Cry Mascia, Loredana Rossi, La Tarantina e Stefania Zambrano. (Ren)