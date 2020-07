Ue: Gualtieri, 70 per cento fondi Recovery fund disponibile tra 2021 e 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento dei fondi sarà disponibile tra 2021 e 2022, mentre la restante parte sarà allocata nel 2023 e dipenderà anche da una componente rappresentata dal calo del Pil nel 2020 e dalla diminuzione cumulata nel biennio 2020-2021, sulla base della media europea. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di stamattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “L’Italia avrà a disposizione cifre rilevanti, che potranno essere impegnate per realizzare investimenti e riforme presenti nel Piano nazionale per la ripresa”, ha detto. (Ems)