Trasporti: Battisti (Fs), con Campidoglio pianifichiamo futuro green per Roma

- "Visione e pianificazione sono due parole con cui noi ci troviamo molto bene e che siamo contenti di seguire anche a Roma dove abbiamo 1,5 milioni di metri quadri di superfici con cui insieme al comune vogliamo costruire la Roma del futuro". Lo ha detto questa mattina in Campidoglio l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti parlando del progetto Anello verde. "Intorno a noi - ha proseguito - si stanno costruendo le basi per il futuro del Paese. Abbiamo un asset per rilancio composto da 140 miliardi di investimenti pianificati per soddisfare due grandi condizioni: Green new deal e innovazione tecnologica, una leva imprescindibile. C'è una visione di sistema del Paese, un ecosistema nel quale Roma si inserisce con lungimiranza, con grande visione del futuro. Sulla città abbiamo pianificato 5,7 miliardi di euro di investimenti. Per la chiusura dell'anello ferroviario primo esempio, un intervento da 547 milioni di euro, altri sono quello legati allo sviluppo tecnologico. Poi c'è oltre un miliardo per trasformare l'aeroporto di Fiumicino rendendolo un vero hub a livello nazionale, la porta d'Italia al mondo, con collegamenti ferroviari diretti con l'aeroporto sia del sistema dell'alta velocità che del sistema regionale. Infine - ha concluso - oltre 360 milioni di euro serviranno al raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo tra Cesano e Bracciano". Battisti ha anche ricordato come con l'investimento della Regione Lazio su 72 nuovi treni regionali entro il 2022, Roma avrà una flotta più giovane della media italiana, 6 anni. (Rer)