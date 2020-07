Speciale difesa: Israele-Libano, generale Del Col (Unifil) invita le parti al massimo autocontrollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’head of mission e force commander della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), generale Stefano Del Col, è attualmente in contatto con funzionari israeliani e libanesi per valutare la situazione e mitigare le tensioni a ridosso della linea di demarcazione tra il paese dei cedri e Israele. Lo ha dichiarato il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, citato dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. Del Col ha “invitato le parti a esercitare il massimo autocontrollo”, ha fatto sapere il portavoce di Unifil. In precedenza le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito dei combattenti del movimento sciita Hezbollah che si sono infiltrati dal Libano meridionale, uccidendone alcuni. (Res)