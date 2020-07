Speciale difesa: Polonia, ministro Giustizia si rivolge formalmente a dicastero Famiglia su ritiro da Convenzione Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Polonia, Zbigniew Ziobro, ha indirizzato al dicastero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali una proposta in merito al ritiro dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Ziobro si è rivolto al ministero perché è quello che ha la competenza di preparare un'eventuale richiesta formale di ritiro della Polonia, come da lui stesso auspicato di recente. Il guardasigilli ha reiterato l'accusa al testo della Convenzione di avere "un carattere ideologico" al quale egli dice di non aderire. A suo avviso, la Convenzione non contiene soluzioni in difesa delle donne e contro la violenza che la Polonia già non soddisfi e ritiene che in alcuni casi gli standard polacchi siano maggiori di quelli inclusi nel testo. (Vap)