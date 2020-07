Speciale difesa: ambasciatore Yelchenko, assistenza militare Usa all'Ucraina proseguirà nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a vendere missili Javelin e navi motovedetta all'Ucraina anche nel 2021. Lo ha detto l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Volodymyr Yelchenko. "Gli acquisti dei sistemi Javelin continueranno, dal momento che sono stati inclusi nel programma di assistenza per il 2021. Inoltre, le unità ucraine che verranno inviate nell'area dell'operazione delle Forze congiunte saranno ora armate con i Javelin. Questo permette di avere un equilibrio di potere completamente diverso nell'area. Naturalmente, dispiegheremo tali sistemi d'arma in conformità con gli accordi di Minsk", ha detto l'ambasciatore. Allo stesso tempo, Yelchenko ha sottolineato che la modernizzazione della flotta ucraina dovrebbe essere messa al primo posto in termini di obiettivi di sicurezza. Il diplomatico ha ricordato che l'anno scorso l'Ucraina ha ricevuto due motovedette di classe Island e gli Stati Uniti hanno recentemente concordato di vendere 16 motovedette Mark VI equipaggiate con tutte le attrezzature necessari. "L'obiettivo principale è di porre fine al dominio russo nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Gli statunitensi lo capiscono e quindi ci aiutano", ha detto l'ambasciatore ucraino. (Rum)