Speciale difesa: Egitto, Garavini (Iv), Italia promuova mediazione europea per restituire libertà a Zaki

- La senatrice Laura Garavini, presidente della Commissione Difesa e vicepresidente vicaria del gruppo Italia Viva-Psi, in una nota afferma: "Il prolungamento della carcerazione di Patrick Zaki disposto dalle autorità egiziane è una violazione dei diritti umani. L'Italia chieda una mediazione europea da promuovere a livello internazionale, per restituire al giovane studente della nostra università di Bologna la sua giusta libertà". (Com)