Speciale difesa: Brasile, Bolsonaro riprende le ordinarie attività dopo essersi ripreso dalla Covid-19

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ripreso le ordinarie attività presso il palazzo presidenziale del Planalto, dopo aver annunciato di essersi ripreso dalla Covid-19 lo scorso sabato 25 luglio. Secondo l'agenda ufficiale della presidenza, Bolsonaro avrà due incontri, uno in mattinata con il ministro della Difesa, Fernando Azevedo, e un altro nel pomeriggio con il ministro dell'Economia, Paulo Guedes. Nelle scorse settimane, da quanto era risultato positivo al coronavirus all'inizio del mese, il presidente aveva svolto la sua attività, firmando i documenti in formato digitale, tenendo riunioni e partecipando a cerimonie in videoconferenza. Insofferente alla condizione, nonostante la raccomandazione di totale isolamento, il presidente è stato però visto più volte camminare intorno al Palacio da Alvorada, accompagnato dalle guardie del corpo e da alcuni suoi collaboratori, e ripreso in più occasioni senza mascherina, anche mentre andava in giro in moto e conversava con addetti alle pulizie. (Brb)