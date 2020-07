Speciale difesa: Polonia, Garavini (Iv), ritiro da Convenzione Istanbul preoccupante segnale di società misogina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, presidente della commissione Difesa e vicepresidente vicaria del gruppo Italia Viva-Psi, in una nota afferma: "con il ritiro dalla Convenzione di Istanbul, il governo di Varsavia rende le donne più deboli. E lancia il preoccupante segnale di una società misogina. È auspicabile che il Consiglio d'Europa intervenga a tutela delle donne polacche. L'Europa non può permettersi di avere al suo interno un Paese dichiaratamente diseguale”. (Com)