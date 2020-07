Speciale difesa: Israele-Libano, alta tensione lungo il confine, Gerusalemme accusa Hezbollah che nega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio la linea di demarcazione tra il Libano meridionale e il nord di Israele ha vissuto momenti di tensione, dopo che alcuni combattenti del movimento sciita libanese Hezbollah avrebbero aperto il fuoco contro una zona controllata dai militari israeliani nella contesa regione del Monte Hermon, a ridosso delle Fattorie di Shebaaa. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Avichai Adraee ha riferito in un primo momento che i militari dello Stato ebraico hanno contrastato un’operazione di sabotaggio nell’area di Jabal Rus condotta da una cellula di Hezbollah composta da tre-quattro miliziani che si erano infiltrati in territorio israeliano a pochi metri dalla "linea blu". I media israeliani hanno riferito dell’uccisione di alcuni membri di Hezbollah. Secondo altre fonti citate dall’emittente “Al Mayadin”, gli Hezbollah hanno sparato un missile Kornet contro un mezzo militare israeliano, senza provocare vittime. Nelle ore successive, mentre il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza, il capo dell’esecutivo di Beirut, Hassan Diab, ha interrotto i suoi impegni istituzionali per seguire da vicino la vicenda nel sud del paese. Successivamente, Hezbollah ha smentito di aver partecipato ad azioni operative a ridosso del nord di Israele, minacciando che la risposta ai raid avvenuti lunedì scorso a sud di Damasco arriverà presto. Nel pieno di una campagna mediatica contraddistinta da reciproche accuse, i media israeliani hanno preannunciato la diffusione di video che verranno divulgati in serata per dimostrare che membri di Hezbollah si sarebbe infiltrati in Libano. (Res)