Milano: De Corato, questa mattina M1 affollata, Atm vigili su propri mezzi

- "Che non siamo ancora fuori pericolo dovrebbe essere chiaro a tutti, anche se, a guardare le immagini della movida e delle metropolitane di Milano, non sembra essere proprio così". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito agli assembramenti di questa mattina sulla linea M1 della metropolitana in città. "Stamattina - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - non all'ora di punta, ma alle 8.53, i vagoni della linea rossa erano decisamente troppo affollati per poter garantire tra i passeggeri il distanziamento sociale. Se già oggi, che mancano tra gli utenti dei mezzi pubblici gli studenti e molti lavoratori che stanno continuando a lavorare in smart working, la situazione è già così disastrosa, fa paura pensare a come sarà quando molte delle persone oggi assenti riprenderanno a viaggiare sulle linee di trasporto pubblico della città". L'assessore rileva che "è indubbio che Milano deve andare avanti, ma non possiamo rischiare di tornare indietro per l'incoscienza di qualcuno. ATM deve vigilare sui propri mezzi in particolare sui vagoni metropolitani: è ridicolo mettere il numero massimo di accessi ai tornelli e poi avere convogli pieni. L'azienda deve essere più responsabile sulla capienza dei vagoni. Esistono delle telecamere a bordo, si inizi ad usarle per fermare il convoglio e svuotarlo se troppo affollato". "In altri Paesi come la Spagna, in particolare in Catalogna, la voglia di ripartire senza tenere in memoria quanto appena successo, sta spingendo le autorità a ripensare ad un altro lockdown. Dare le multe a spot non serve se poi il risultato, ogni giorno, è sempre lo stesso. Ci vogliono azioni mirate e coordinate - conclude De Corato - che facciano capire alle persone la necessità, in questa fase, di rispettare le regole ed il distanziamento". (Com)