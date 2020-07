Camera: mercoledì audizione su transito materiali di armamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 29 luglio, alle ore 8.30, la commissione Esteri della Camera, nell'ambito dell'esame della Relazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019, svolge, in videoconferenza, l'audizione di Antonio Adinolfi, dirigente del ministero dell'Economia e delle Finanze. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)