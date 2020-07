Grecia-Spagna: Mitsotakis riceve ministro Esteri Gonzalez Laya, focus sul Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha ricevuto oggi ad Atene il ministro degli Esteri spagnolo Arancha Gonzalez Laya. Fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa" riferiscono che la situazione nel Mediterraneo orientale è stata il tema centrale del colloquio. Mitsotakis ha evidenziato in proposito il comportamento "delinquente" della Turchia, osservando anche che la trasformazione di Santa Sofia in moschea è un altro atto meritevole di condanna da parte dell'Unione europea. Gli eccellenti rapporti bilaterali tra Atene e Madrid sono stati riaffermati nel colloquio tra Mistotakis e Gonzalez Laya, in particolare notando l'importanza di arrivare ad un aumento degli investimenti reciproci. Anche il tema dell'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, approvato dal Consiglio europeo di metà luglio per il rilancio economico dopo la pandemia del Covid-19, è stato oggetto del colloquio bilaterale di oggi ad Atene. (Gra)