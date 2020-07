Camera: mercoledì audizione Patuanelli su efficientamento energetico edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 29 luglio, alle ore 8.30, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria svolge l'audizione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in relazione alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento energetico degli edifici, previste in particolare dal decreto 19 maggio 2020, n. 34. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)