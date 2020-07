© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Israele-Libano: sale la tensione lungo la linea di demarcazione a poche settimane dal rinnovo del mandato della missione Unifil. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 17.- Regno Unito-Cina: intervista a due accademici per rileggere gli ultimi mutamenti in corso fra i due paesi, dal caso Huawei alla questione di Hong Kong. Lancio intorno alle ore 12.- Mali: incalzato dai leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha nominato un nuovo gabinetto ristretto incaricato di lavorare per un governo di unità nazionale, ma la crisi sembra lontana dall'essere risolta. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17. (Res)