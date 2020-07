Fase 3: Upb, Pnr elenca vari interventi ma non individua priorità strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnr elenca un vasto programma di interventi settoriali, non dissimile da quelli contenuti nei precedenti, e non sembra cogliere l’occasione per individuare alcune priorità strategiche sulla base delle quali predisporre in autunno il Piano di ripresa e resilienza in modo da concentrare le risorse del dispositivo europeo su aree di intervento ritenute fondamentali. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, durante la sua audizione di questa mattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “In secondo luogo il Pnr non fornisce indicazioni su come l’utilizzo di risorse straordinarie si inserirà nel quadro di bilancio ordinario, cioè della decisione pluriennale sulla destinazione delle risorse: il Piano di ripresa, infatti, è finalizzato anche al rafforzamento di interventi che presumibilmente necessiteranno di risorse anche a regime e di attività che richiederanno anche un finanziamento continuativo”, ha spiegato. (Ems)