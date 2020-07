Ungheria: fiducia consumatori e imprese in crescita a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice combinato della fiducia dei consumatori e delle imprese dell'Ungheria è cresciuto fino a raggiungere -18,2 punti a luglio, pur mantenendosi in territorio negativo. Lo riferisce l'istituto di ricerca economica Gki, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Nel mese precedente l'indice era a -20,5 punti e l'aumento segna un lieve miglioramento. Per quanto riguarda nello specifico le imprese, l'indice cresce da -16,2 punti a -15,2. La fiducia nel settore industriale resta quasi invariata, mentre la valutazione del portafoglio ordini è migliorata e quella sulle prospettive di produzione è peggiorata. Anche le aspettative del settore edilizio restano invariate. Migliora invece lievemente la fiducia nel settore commerciale. Le più positive sono le imprese del settore dei servizi. Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, essa cresce da -32,8 punti a -26,9. A frenare la crescita dell'indice sono soprattutto i timori sulla disoccupazione. E' in moderato miglioramento la valutazione delle famiglie in merito alla loro posizione finanziaria e alla loro capacità di risparmio nel futuro. (Vap)