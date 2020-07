Italia-Germania: Mattarella e Steinmeier, restiamo uniti, favorire nuovi gemellaggi comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha dimostrato che "possiamo trovare risposte convincenti a queste drammatiche ripercussioni soltanto se restiamo uniti". Lo hanno scritto il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, e il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, hanno inviato una lettera congiunta ai sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati. "Pertanto, desideriamo incoraggiarvi personalmente a fare tesoro delle esperienze fatte durante la pandemia e rafforzare ulteriormente lo scambio nella rete dei gemellaggi tra città tedesche e italiane per i temi che uniscono i Comuni in Italia e in Germania, ad esempio attraverso conferenze digitali ad intervalli regolari - hanno aggiunto -. Forse potrete anche incoraggiare i Comuni vicini o altri con cui siete in stretto contatto a costruire nuovi gemellaggi comunali. Da parte nostra ci rivolgeremo ai governi dei nostri due Paesi con la richiesta di verificare cosa è possibile fare per promuovere la cooperazione comunale tra la Germania e l'Italia".(Rin)