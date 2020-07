Mediterraneo orientale: Turchia potrebbe sospendere esplorazioni in attesa di colloqui con Grecia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto confermato venerdì da un consigliere per la sicurezza nazionale greca, Alexis Diakopoulos, le tensioni tra Grecia e Turchia, acuitesi dopo l'avviso ai naviganti (Navtex) diffuso nei giorni scorsi da Ankara per annunciare esplorazioni energetiche in un tratto di mare sotto sovranità greca, stanno andando verso una de-escalation. Diakopoulos ha scartato l'ipotesi di un incidente nel Mar Egeo che possa innescare un conflitto tra Grecia e Turchia. Secondo il consigliere greco, Atene ha un potere di deterrenza e "non è facile fare i bulli ed avere successo". Diakopoulos ha confermato che la de-escalation delle tensioni tra Atene ed Ankara è il risultato anche delle pressioni sulla Turchia portate avanti nei giorni scorsi dalla Germania. Diakopoulos ha riconosciuto che il cancelliere tedesco Angela Merkel "ha compiuto l'intervento più dinamico" e l'incontro decisivo tra il consigliere per la sicurezza turco Ibrahim Kalin e l'omologo greco Eleni Sourani si è svolto a Berlino. (segue) (Tua)