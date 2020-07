Mediterraneo orientale: Turchia potrebbe sospendere esplorazioni in attesa di colloqui con Grecia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate greche erano state messe in Stato di allerta a seguito dall’avvio di una campagna di indagine sismica a sud est dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo in greco, Maïs in turco), situata a soli 4 chilometri dalle coste turche, da parte della nave di esplorazione turca Oruc Reis. L’avvio della campagna di indagine sismica era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro dell’Energia turco Fatih Donmez. La campagna sarebbe dovuta durare durare fino al 2 agosto. L'intervento in mediazione della Germania sembra tuttavia aver scongiurato lo svolgimento di queste attività esplorative ed ha contribuito ad un alleggerimento delle tensioni tra Atene e Ankara. (Tua)