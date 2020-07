Ue: Upb, su Recovery fund serve un piano credibile con tempistiche adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di ripresa da presentare alle istituzioni europee richiede, pena una valutazione negativa della Commissione, programmi dettagliati di intervento con indicazione delle singole misure, del costo, delle modalità per l’attuazione effettiva, compresi gli obiettivi intermedi e finali proposti e i relativi indicatori, e l’impatto stimato sull’economia. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, durante la sua audizione di questa mattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “La predisposizione del Piano vero e proprio, da sottoporre alle istituzioni europee, richiederà quindi una adeguata istruttoria di policy sulle singole misure, e un dettagliato lavoro di approfondimento tecnico”, ha detto. In conclusione, ha aggiunto, la predisposizione di un piano “credibile, dettagliato, coerente di riforme e investimenti pubblici, con una tempistica certa per la realizzazione, e la sua attuazione, costituiscono una sfida particolare per l’Italia”, considerato anche l’urgenza con cui deve essere predisposto. “Ciò richiederà un rafforzamento significativo e rapido del modo di operare della pubblica amministrazione, in particolare della capacità di programmazione (e di attuazione) delle politiche pubbliche”, ha concluso. (Ems)