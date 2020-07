Imprese: presentato il rapporto sul commercio estero "L'Italia nell'economia internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 l’export italiano ha registrato una crescita del 2,3 per cento e la bilancia commerciale un saldo positivo di 53 miliardi di euro. Nel 2020 le esportazioni italiane subiranno una brusca frenata e chiuderanno l’anno in flessione del 12 per cento, a prezzi costanti, per poi crescere del 7,4 per cento nel 2021 e del 5,2 per cento nel 2022, anno su anno. È quanto emerge dalla XXXIV edizione del Rapporto sul commercio estero "L’Italia nell’economia internazionale" realizzato dall’Agenzia Ice in collaborazione con Prometeia, Istat, Fondazione Masi, Università Bocconi e Politecnico di Milano. La ripresa degli scambi mondiali nel 2021 sarà guidata dall’aggregato degli Emergenti Asia, Cina in testa. Lo studio è stato illustrato quest’oggi, presso la sede dell’Ice, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio; del sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano; del presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo e del presidente dell’Ice, Carlo Ferro. “I dati consuntivi confermano che nel 2019 l’export italiano godeva di un ottimo stato di salute. Aveva terminato l’anno con una crescita del 2,3 per cento attestandosi a 476 miliardi di euro e mantenuto la quota di mercato sul commercio mondiale stabile al 2,84 per cento. Un risultato importante perché ottenuto in un periodo turbolento sui mercati mondiali, particolarmente per i Paesi europei, stretti nella disputa commerciale Usa-Cina, pressati dai dazi americani su molti beni esportati dall’Europa e confusi nell’incertezza su tempi e termini della Brexit”, afferma Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia Ice. (segue) (Com)