Imprese: presentato il rapporto sul commercio estero "L'Italia nell'economia internazionale" (2)

La crescita ha riguardato, in particolare, il settore farmaceutico (+25,6 per cento), le bevande (+ 6,8 per cento), i prodotti del sistema moda (+ 6,2 per cento), la metallurgia (+5,3 per cento). Le vendite all'estero di macchine e apparecchi meccanici non sono cresciute (-0,5 per cento) ma il settore continua a contribuire con oltre 50 miliardi di euro alla formazione dell'avanzo commerciale e "paga" la bolletta energetica italiana (-42 miliardi di euro). Dal punto di vista dei mercati, inoltre, la crescita ha riguardato principalmente il Giappone (+19,7 per cento) anche grazie all'accordo di libero scambio con l'Unione Europea in vigore da febbraio 2019 e la Svizzera (+16,6 per cento), hub di smistamento internazionale. Anche verso gli Stati Uniti l'export italiano è cresciuto (+7,5 per cento), nonostante i dazi imposti a fine 2019 su alcune categorie di merci, per le quali Ice ha reso immediatamente disponibile un piano straordinario di supporto. Tra le Regioni italiane, la crescita più sostenuta si è avuta per Toscana (+15,6 per cento) e Lazio (+15,3 per cento); subito dopo vengono Molise (+11,7 per cento) Puglia (+9,1 per cento) e Campania (+8,1 per cento). Mentre Germania (12,2 per cento sull'export totale italiano), Francia (10,5 per cento) e Stati Uniti (9,6 per cento) sono rimasti i primi tre mercati di sbocco. Macchinari (17,2 per cento), moda (11,9 per cento) e la filiera agro-alimentare (9,1 per cento) i tre settori che contribuiscono maggiormente al nostro export. E Lombardia (27 per cento), Emilia-Romagna (14,1 per cento) e Veneto (13,7 per cento) sono le tre regioni che esportano di più.