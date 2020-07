Imprese: presentato il rapporto sul commercio estero "L'Italia nell'economia internazionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche i primi due mesi del 2020 sono stati positivi per l’export: +4,7 per cento tendenziale, nonostante a febbraio fosse già evidente il rallentamento dei flussi con la Cina. Istat ha recentemente pubblicato le rilevazioni del periodo gennaio–maggio 2020 che vedono l’export in caduta tendenziale del 16 per cento, sintomo evidente della pandemia globale, da una parte. Dall’altra l’andamento congiunturale segna una crescita del 35 per cento da aprile a maggio: primo segno di ripresa delle attività”, continua Ferro. Ad aprile Ice stimava, su dati Prometeia, una flessione dell’export italiano di beni - a prezzi costanti e nell’ipotesi di stabilità della quota di mercato per paese di destinazione - nell’ordine del 12 per cento quest’anno, per poi crescere del 7,4 per cento nel 2021 e del 5,2 per cento nel 2022, anno su anno. In questo quadro, l’export del nostro Paese tornerà ai livelli del 2019 solo nel 2022. Il Covid-19 segna infatti una brusca frenata facendo “perdere” tre anni al percorso di crescita dell’export italiano, che era in marcia dal 2010. Istat ha previsto per il 2020 un calo del 13,9 per cento, per beni e servizi e la Commissione europea, sempre per beni e servizi, stima una flessione del 13 per cento. D’altra parte, la difficoltà di previsione in questo scenario è evidente nell’ampiezza della forchetta con cui l'Omc stima la caduta degli scambi internazionali: un range che va dal 12 per cento al 35 per cento. (segue) (Com)