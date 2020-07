Imprese: presentato il rapporto sul commercio estero "L'Italia nell'economia internazionale" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La risposta a questa sfida collettiva, in aggiunta agli interventi sulla liquidità delle imprese, è il Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio e come Ice siamo impegnati a supportare il Maeci nella sua attuazione. Avevamo già avviato, a partire dallo scorso anno, una modernizzazione epocale dell'Agenzia verso il digitale e nuovi indirizzi strategici orientati al servizio alle Pmi e all’innovazione tecnologica. Da novembre dello scorso anno siamo tornati sul territorio con la rete dei desk regionali. Da aprile scorso i servizi di avvio all'export da parte dei nostri 78 uffici esteri sono stati resi gratuiti per le imprese fino a 100 addetti. Allo scoppio dell’emergenza Covid abbiamo deciso l'offerta gratuita del primo modulo di partecipazione a fiere estere per il 2020 e il 2021 e i rimborsi alle imprese per gli oneri sostenuti per fiere estere non svolte”, continua Ferro. “Con il Patto per l’Export abbiamo sottoscritto l'impegno in questo percorso di ammodernamento e di servizio e acceleriamo ora con una serie di azioni tra cui: gli accordi con numerosi marketplace con l'obiettivo di portare le imprese italiane in 59 iniziative nei canali e-commerce e della grande distribuzione offline to online in 28 Paesi nel mondo; il progetto Fiera Smart 365 che consentirà alla manifestazione di vivere 365 giorni all'anno; la formazione di 150 nuovi digital export manager; i progetti di impiego della tecnologia blockchain per la tutela del Made in Italy; e l’elaborazione del piano di comunicazione per il rilancio del brand Made in Italy” – continua Ferro. (segue) (Com)