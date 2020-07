Imprese: Coldiretti, export arranca per 3 imprese su 4, è sos dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre imprese agroalimentare su quattro (74 per cento) che esportano ha registrato una diminuzione delle vendite all’estero per effetto di una pioggia di disdette provenienti dai clienti di tutto il mondo a causa dell’emergenza coronavirus. E' quanto emerge da un’indagine Coldiretti Ixe’ in occasione della presentazione del XXXIV Rapporto Ice e dell'Annuario 2020 Istat-Ice, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che ha positivamente espresso la volontà di trasformare le ambasciate in casa delle imprese. A pesare è stata inizialmente la disinformazione, strumentalizzazione e concorrenza sleale, anche di Paesi alleati - denuncia Coldiretti in una nota -, con addirittura la assurda richiesta di certificati "virus free" sui prodotti agroalimentari made in Italy a cui si è aggiunta successivamente la drammatica crisi della ristorazione a livello globale che vede la cucina italiana protagonista in tutto il mondo. Il risultato è un conto salatissimo per l’agroalimentare tricolore dove a pagare sono stati soprattutto il settore del vino e del florovivaismo, ma difficoltà sono segnalate anche per ortofrutta, formaggi, salumi e conserve. (segue) (Com)