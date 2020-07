Imprese: Coldiretti, export arranca per 3 imprese su 4, è sos dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un danno per l’intera economia nazionale, dove l’export agroalimentare ricopre un ruolo di traino per l’intero made in Italy, dopo che nel 2019 ha fatto registrare il record storico raggiungendo il massimo di sempre a 44,6 miliardi, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. Un risultato messo ora a rischio dalla pandemia con le esportazioni alimentari a maggio che sono calate dell’11,9 per cento rispetto all’anno precedente. Ma la situazione rischia di diventare ancora più pesante - spiega Coldiretti - dopo la scadenza dell’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’applicazione di nuovi dazi ad una lista di prodotti europei che per l’Italia riguarda un valore dell’export di 3 miliardi, e si estende tra l’altro proprio a vino, olio e pasta made in Italy oltre ai formaggi e salumi che sono stati già colpiti. Nell’ambito del sostegno Ue ad Airbus gli Usa - sottolinea la Coldiretti - sono stati autorizzati dal Wto ad applicare sanzioni per un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari all’Unione europea che tuttavia lo scorso 24 luglio, a seguito dell’annuncio del consorzio Airbus della revisione degli aiuti di Stato ricevuti, che rende i sostegni "pienamente conformi alla sentenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), ha invitato gli Stati Uniti a rimuovere immediatamente tali dazi, che sarebbero ora ingiustificati. (segue) (Com)