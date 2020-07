Fase 3: Upb, forse necessario rifinanziamento Fondo garanzia nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenuto conto che il meccanismo di concessione delle garanzie ha cominciato a funzionare speditamente solo negli ultimi due mesi e che le domande più recenti di finanziamento sembrano essere di importi in media più elevati di quelle precedenti, l’ammontare dei prestiti coperti da garanzia pubblica potrebbe ancora crescere. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, durante la sua audizione di questa mattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Si può quindi presumere la necessità di un rifinanziamento del Fondo di garanzia nei prossimi mesi per fare fronte alle ulteriori richieste da parte delle imprese che potrebbero giungere fino al 31 dicembre 2020: va inoltre considerato che anche a parità di garanzie concesse, le esigenze di accantonamento al Fondo di garanzia potrebbero aumentare per effetto di un peggioramento del merito di credito delle imprese che hanno ottenuto le garanzie”, ha spiegato. (Ems)